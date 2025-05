CBPAY

CoinbarPay (CBPAY) represents a revolutionary advancement in the payment platform sector, by simply introducing a token-based incentive system. This pioneering approach diverges from traditional models by directly rewarding all network participants for their contributions to the platform's growth. By employing such an incentive system, CBPAY not only enhances the efficiency of its operations but also encourages a community-driven ecosystem.

NévCBPAY

HelyezésNo.2128

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet3,680,656,565

Max. tokenszám40,000,000,000

Teljes tokenszám40,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.092%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.001363895631335368,2024-11-25

Legalacsonyabb ár0.000091017946378785,2025-03-11

Nyilvános blokkláncXDB

