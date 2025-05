CAKE

PancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

NévCAKE

HelyezésNo.83

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)53.71%

Forgalomban lévő készlet321,984,093.56551445

Max. tokenszám450,000,000

Teljes tokenszám369,866,745.399933

Forgalomban lévő arány0.7155%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja44.18234972,2021-04-30

Legalacsonyabb ár0.00023177,2020-09-29

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésPancakeSwap is a BEP20 decentralized trading platform built on the Binance Smart Chain, which uses an automatic market maker mechanism to provide liquidity.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.