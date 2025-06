CA1

Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

NévCA1

HelyezésNo.1399

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)18.95%

Forgalomban lévő készlet9,671,260

Max. tokenszám270,000,000

Teljes tokenszám270,000,000

Forgalomban lévő arány0.0358%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.7091320800046876,2024-11-01

Legalacsonyabb ár0.1615430304068605,2024-09-06

Nyilvános blokkláncETH

