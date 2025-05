BUNNY

PancakeBunny is a decentralized finance (DeFi) yield aggregator and optimizer for the Binance Smart Chan and Ethereum (ETH), which is used for PancakeSwap (CAKE). The PancakeBunny protocol gives farmers the opportunity to multiply their tokens.

NévBUNNY

HelyezésNo.2976

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)11.32%

Forgalomban lévő készlet510,232

Max. tokenszám1,000,000

Teljes tokenszám910,789

Forgalomban lévő arány0.5102%

Kibocsátás dátuma2021-04-12 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja553.31998667,2021-04-27

Legalacsonyabb ár0.04512060669859712,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.