Bytom is an interactive protocol of multiple byte assets. Heterogeneous byte-assets (indigenous digital currency, digital assets) that operate in different forms on the Bytom Blockchain and atomic assets (warrants, securities, dividends, bonds, intelligence information, forecasting information and other information that exist in the physical world) can be registered, exchanged, gambled and engaged in other more complicated and contract-based interoperations via Bytom.

NévBTM

HelyezésNo.1597

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,01%

Forgalomban lévő készlet1 640 515 591,91

Max. tokenszám2 100 000 000

Teljes tokenszám2 100 000 000

Forgalomban lévő arány0.7811%

Kibocsátás dátuma2019-10-29 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0,038 USDT

Minden idők csúcspontja1.174780011177063,2018-04-24

Legalacsonyabb ár0.001250525573799252,2025-04-09

Nyilvános blokkláncETH

