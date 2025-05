BSW

Biswap is the first decentralized exchange platform on the market with a three-type referral system and the lowest platform transaction fees (0.1%). We are a decentralized exchange platform for swapping BEP-20 tokens on the Binance Smart Chain network. This network guarantees superior speed and much lower network transaction costs.

NévBSW

HelyezésNo.880

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.99%

Forgalomban lévő készlet661,945,477

Max. tokenszám700,000,000

Teljes tokenszám645,556,821.90574

Forgalomban lévő arány0.9456%

Kibocsátás dátuma2021-07-14 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.12915576713788,2021-12-08

Legalacsonyabb ár0.011035823943177085,2025-04-15

Nyilvános blokkláncBSC

