BSV

The Bitcoin SV was created at the request of and sponsored by Antiguan-based CoinGeek Mining, with development work initiated by nChain. The project is intended to provide a clear BCH implementation choice for miners and allow businesses to build applications and websites on it reliably.

NévBSV

HelyezésNo.98

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0002%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)298.18%

Forgalomban lévő készlet19,871,787.5

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám19,871,787.5

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2018-11-09 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották88.3 USDT

Minden idők csúcspontja491.6353891,2021-04-16

Legalacsonyabb ár23.299089851920975,2023-06-10

Nyilvános blokkláncBSV

Szektor

Közösségi média

