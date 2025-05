BST

Blocksquare is a technology company building the required infrastructure to transfer real estate assets to the internet. Businesses of all types — from startups to large enterprises — can use Blocksquare’s solutions and APIs to digitize value of real estate properties, launch their investment platforms and connect people to tokenized real estate deals online.

NévBST

HelyezésNo.1297

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.58%

Forgalomban lévő készlet57,745,599.48612185

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám59,943,114.9156026

Forgalomban lévő arány0.5774%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.9530040952157873,2024-03-28

Legalacsonyabb ár0.046868297986053443,2022-06-19

Nyilvános blokkláncETH

