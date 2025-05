BSCPAD

$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

NévBSCPAD

HelyezésNo.1874

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.46%

Forgalomban lévő készlet79,211,621

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám175,600,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.44383087,2021-03-07

Legalacsonyabb ár0.016295523569938925,2025-05-04

Nyilvános blokkláncBSC

Bevezetés$BSCPAD aims to become the next evolution of blockchain launchpads solving the fundamental flaws that plague existing launchpads. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Binance Smart Chain projects.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.