Bitrock is an Ethereum sidechain IBFT 2.0 Proof of Authority (PoA) blockchain with near-zero native gas fees. On top of having a scalable, secure, and high speed infrastructure, Bitrock will have a unique multichain (DEX) swap where cryptocurrencies can be traded directly on their native chains without the need to use DEX's native to those chains, hold native chain tokens, or pay gas fees in those native tokens.

HelyezésNo.1843

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.26%

Forgalomban lévő készlet94,951,280.88337019

Max. tokenszám100,000,000

Teljes tokenszám100,000,000

Forgalomban lévő arány0.9495%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.3071318856664576,2024-03-13

Legalacsonyabb ár0.000052978131291244,2023-07-12

Nyilvános blokkláncETH

