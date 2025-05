BRAWL

BitBrawl is an innovative, blockchain-based fighting game on Solana where the digital collectibles you love come to life as playable fighters. Players brawl with renowned NFT collections like DeGods, y00ts, MadLads, and MAYC, along with 20+ other NFT characters.

NévBRAWL

HelyezésNo.2165

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet8,805,610,436.959196

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám9,999,441,090.619734

Forgalomban lévő arány0.8805%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.006581150523754759,2024-04-01

Legalacsonyabb ár0.000058965257109979,2025-04-24

Nyilvános blokkláncSOL

