Boson Protocol is a trust minimised and cost minimised protocol that automates digital to physical redemptions using NFTs encoded with game theory. Boson Protocol’s vision is to enable a decentralized commerce ecosystem by funding and accelerating the development of a stack of specialist applications to disrupt, unbundle and democratize commerce.

NévBOSON

HelyezésNo.849

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%1,44

Forgalomban lévő készlet147.218.705,3901309

Max. tokenszám200.000.000

Teljes tokenszám200.000.000

Forgalomban lévő arány0.736%

Kibocsátás dátuma2021-04-08 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja6.92578088,2021-04-09

Legalacsonyabb ár0.08888286679092376,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

