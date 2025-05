BONK

Bonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

NévBONK

HelyezésNo.58

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0004%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet79,378,111,827,053.88

Max. tokenszám88,872,433,754,423.19

Teljes tokenszám88,808,666,680,694.16

Forgalomban lévő arány0.8931%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000059156192429551,2024-11-20

Legalacsonyabb ár0.000000091971686428,2022-12-30

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésBonk is the first Solana dog coin for the people, by the people with 50% of the total supply airdropped to the Solana community. The Bonk contributors were tired of toxic “Alameda” tokenomics and wanted to make a fun memecoin where everyone gets a fair shot.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.