BarnBridge is a fluctuations derivatives protocol for hedging yield sensitivity and market price. It plans to create the first cross platform derivatives protocol for any and all fluctuations. To start, we will focus on yield sensitivity & market price. BOND is an ERC-20 token. It will be used to stake in the system, and as a governance token when the governance module is launched.

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)10.29%

Forgalomban lévő készlet7,910,262.29101514

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.791%

Minden idők csúcspontja185.92532004,2020-10-27

Legalacsonyabb ár0.17147494024582804,2025-02-26

Nyilvános blokkláncETH

