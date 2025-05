BOBO

Bobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

NévBOBO

HelyezésNo.735

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,00

Forgalomban lévő készlet66.134.444.313.649

Max. tokenszám69.000.000.000.000

Teljes tokenszám66.484.444.313.649

Forgalomban lévő arány0.9584%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000003496956583032,2024-06-12

Legalacsonyabb ár0.00000000004584169,2023-05-12

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBobo Coin is a meme ERC-20 token based off of Bobo the Bear. Bobo the Bear is a meme character associated with bearish markets and is often posted on 4chan's /biz/ board. It originated in 2018 and has since gained popularity with over 40,000 mentions.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.