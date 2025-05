BLS

Set in a dystopian future where factions vie for control, BloodLoop unleashes a relentless combat system where teams of skilled heroes clash in epic showdowns. Each hero possesses unique abilities, allowing players to adopt various playstyles and strategic approaches. Leveraging a $BLS and NFT as Skins economy, the game is pioneering an economic loop sustainable and rewarding, built to be familiar yet innovative.

NévBLS

HelyezésNo.2188

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.67%

Forgalomban lévő készlet52,418,329

Max. tokenszám350,000,000

Teljes tokenszám306,247,500

Forgalomban lévő arány0.1497%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.5030257591198328,2024-07-03

Legalacsonyabb ár0.00925966470736314,2025-05-25

Nyilvános blokkláncAVAX_CCHAIN

Szektor

Közösségi média

