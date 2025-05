BLOCKASSET

Blockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

NévBLOCKASSET

HelyezésNo.1015

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.40%

Forgalomban lévő készlet172,811,307.79

Max. tokenszám320,000,000

Teljes tokenszám316,493,482.1

Forgalomban lévő arány0.54%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.5485619885603312,2022-01-18

Legalacsonyabb ár0.015511059945465061,2022-12-19

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésBlockasset is the sports network you own. We create, build, and manage sports-centric products, governed by our community of sports fans. Profits are distributed back to you, our valued members, via BLOCKASSET token buybacks.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.