Bistroo is a software-as-a-service e-commerce protocol for food, meals & beverages, powered by the BIST Token. Bistroo is a pioneer in the blockchain-based food industry, building direct e-commerce protocols and products that empower the merchants in an ecosystem that also rewards the customers for their contributions and behavior.

HelyezésNo.2259

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet57,402,226

Max. tokenszám99,000,000

Teljes tokenszám99,000,000

Forgalomban lévő arány0.5798%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.36994173,2021-05-18

Legalacsonyabb ár0.006156623433934821,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

