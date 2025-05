BIGTIME

Big Time is a multiplayer action RPG for PC that melds a fast-combat system with an open game economy where players have an active role in generating and exchanging game items.

NévBIGTIME

HelyezésNo.310

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.64%

Forgalomban lévő készlet1,901,945,077.1562064

Max. tokenszám5,000,000,000

Teljes tokenszám5,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.3803%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.9827375371067537,2023-12-05

Legalacsonyabb ár0.04126017151234018,2025-03-11

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

