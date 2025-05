BFTOKEN

BOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

NévBFTOKEN

HelyezésNo.2389

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)1.35%

Forgalomban lévő készlet32,075,664.0408

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.032%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.08334376693291244,2025-05-07

Legalacsonyabb ár0.009857370304020941,2025-05-30

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBOSS FIGHTERS is a fast paced multiplayer action game blending Web2 accessibility with Web3 ownership. One player controls a giant Boss, while others team up as Fighters in fun & chaotic battles.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.