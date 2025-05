BFIC

BFIC is a native coin built on layer 2 blockchain technology. BFICoin has a massive utility-driven ecosystem that currently comprises 20+ unique projects, featuring an NFT game, MetaVerse, Decentralized Exchange, Web 3.0 and Smartphone stake-mining solution.

NévBFIC

HelyezésNo.1338

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.06%

Forgalomban lévő készlet10,578,424

Max. tokenszám21,000,000

Teljes tokenszám21,000,000

Forgalomban lévő arány0.5037%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották2.4 USDT

Minden idők csúcspontja44.5205627668438,2022-05-15

Legalacsonyabb ár0.16099897458104975,2025-04-05

Nyilvános blokkláncBFIC

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.