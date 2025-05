BEL

Bella Protocol is an aggregated user interface for existing Decentralized Finance (DeFi) protocols. Built by the ARPA project team, Bella Protocol aims to simplify the user experience of existing DeFi protocols, and to allow users to deploy their assets and earn yield with ease.

NévBEL

HelyezésNo.772

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%7,95

Forgalomban lévő készlet80.000.000

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám100.000.000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2020-09-09 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0,75 USDT

Minden idők csúcspontja10.0337760204,2020-09-15

Legalacsonyabb ár0.22109862639902686,2022-05-12

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

