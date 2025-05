BDCA

BitDCA mobile application allows its users to set aside a percentage of their everyday purchases into Bitcoin with micro-transactions. Thanks to the new world-wide regulation of Open Banking APIs, the users can use their current payment cards and DCA into Bitcoin in the easiest way possible.

NévBDCA

HelyezésNo.476

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,36

Forgalomban lévő készlet74.819.131,88347107

Max. tokenszám142.665.333

Teljes tokenszám142.665.333

Forgalomban lévő arány0.5244%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.9441586435488548,2025-04-04

Legalacsonyabb ár0.075,2025-02-26

Nyilvános blokkláncBSC

Szektor

Közösségi média

