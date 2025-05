BCCOIN

BlackCardCoin is a cryptocurrency initiative that aims to combine the convenience of a credit card with the benefits of blockchain technology. Targeted towards users who seek premium services and rewards, BlackCardCoin (BCC) offers a novel approach to spending and investing in the digital age.

NévBCCOIN

HelyezésNo.1930

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.39%

Forgalomban lévő készlet10,000,000

Max. tokenszám150,000,000

Teljes tokenszám70,000,000

Forgalomban lévő arány0.0666%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja31.27256325463208,2024-04-28

Legalacsonyabb ár0.029521368654668333,2025-04-08

Nyilvános blokkláncBSC

