BAL

Balancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

NévBAL

HelyezésNo.450

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)17.26%

Forgalomban lévő készlet63,555,721.68420582

Max. tokenszám96,150,704

Teljes tokenszám68,523,758.24775454

Forgalomban lévő arány0.661%

Kibocsátás dátuma2020-06-24 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja74.77226165,2021-05-04

Legalacsonyabb ár0.7530492732247144,2025-04-08

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBalancer is a non-custodial portfolio manager, liquidity provider, and price sensor. For more information of the project, please visit its official website above.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.