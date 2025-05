BADGER

Badger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

NévBADGER

HelyezésNo.817

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%142,51

Forgalomban lévő készlet20.382.502,43889186

Max. tokenszám21.000.000

Teljes tokenszám21.000.000

Forgalomban lévő arány0.9705%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja89.50387575,2021-02-09

Legalacsonyabb ár0.7534487788836807,2025-04-16

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBadger DAO is meant to be a community where all the best builders in the space can come together and build products to help accelerate BTC in DeFi.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.