Baby Bonk is a fun, community-driven memecoin, celebrating the resurgence of the popular BONK meme. It offers a second chance to investors with its baby version. The coin operates with a total supply of 420 Quadrillion. With daily contests and burn events, Baby Bonk gets the unique touch other meme coins don't have. Baby Bonk has partnered up with PAAL AI to develop unique AI bots for the community. The project aims to build a strong community and make a significant impact in the crypto space.

HelyezésNo.1810

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet348,993,169,117,013,600

Max. tokenszám420,000,000,000,000,000

Teljes tokenszám420,000,000,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.8309%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000000000129708299,2024-03-10

Legalacsonyabb ár0.000000000000168269,2023-12-15

Nyilvános blokkláncBSC

Felelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.