Azit is a blockchain-based, point integration platform for real estate and residential services. Azit partners with companies like Dabang and WeMatch Daisa which are no. 1 real estate and moving service in Korea. Partners are interlocked with Azit DAPP where users can exchange their mileage point against AZIT Token to use the proper residential service in need.

HelyezésNo.1384

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.06%

Forgalomban lévő készlet318,788,313

Max. tokenszám500,000,000

Teljes tokenszám500,000,000

Forgalomban lévő arány0.6375%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.0090500656505639,2022-12-16

Legalacsonyabb ár0.009119511856648504,2025-04-07

Nyilvános blokkláncKLAY

