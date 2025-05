AX

AurusX (AX) is the Aurus ecosystem token, which can be staked in the Aurus mobile app to earn rewards in tGOLD, tSILVER, and tPLATINUM tokens. Each token is backed by 1 gram of physically allocated gold, silver and platinum respectively.

NévAX

HelyezésNo.2339

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet2,853,891

Max. tokenszám30,000,000

Teljes tokenszám30,000,000

Forgalomban lévő arány0.0951%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja28.62682125,2021-04-09

Legalacsonyabb ár0,2021-02-10

Nyilvános blokkláncETH

