AVT

The Aventus Network belongs to a new generation of composable blockchain networks built with the scalability and interoperability needed for real-world use cases, including asset tokenization and blockchain apps. It is capable of high transaction throughput, low and predictable transaction costs, and provides deterministic finality. The network currently operates as a Polkadot parachain with continued interoperability with Ethereum, and is used by several production applications. AVT is the token that powers the Aventus Network.

NévAVT

HelyezésNo.1106

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)4.91%

Forgalomban lévő készlet6,000,000

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.6%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja11.093199729919434,2017-09-12

Legalacsonyabb ár0.0291590858799,2020-05-06

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

