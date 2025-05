AVAXAI

AIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

NévAVAXAI

HelyezésNo.2746

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.21%

Forgalomban lévő készlet190,293,475

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,000,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00616338940757264,2025-02-05

Legalacsonyabb ár0.000466653833301345,2025-05-24

Nyilvános blokkláncBSC

BevezetésAIvalanche DeFAI Agents is the premier AI project enabling anyone to easily create, deploy, manage, interact and trade tokenized AI and DeFAI Agents on the Avalanche blockchain.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.