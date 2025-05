AUCTION

Bounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

NévAUCTION

HelyezésNo.452

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)199.70%

Forgalomban lévő készlet6,090,142.29001446

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám7,640,771.31259095

Forgalomban lévő arány0.609%

Kibocsátás dátuma2021-02-07 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja70.55596041,2021-04-12

Legalacsonyabb ár3.484607093787073,2023-06-15

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésBounce's goal is to provide different types of auctions for individuals and projects. BOT is the governance token of the bounce.finance platform, using liquidity mining.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.