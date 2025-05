ASTRAAI

AstraAI’s advanced AI ecosystem will transform how you interact with Web3. From simplifying global fiat and crypto transactions to delivering actionable insights with AI-powered audits, AstraAI combines innovation and efficiency. Boost community engagement, enhance trading strategies, and unlock new possibilities with tools like social bots, volume boosters, and a multi-AI app.

HelyezésNo.909

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.63%

Forgalomban lévő készlet9,033,076.55078945

Max. tokenszám10,000,000

Teljes tokenszám10,000,000

Forgalomban lévő arány0.9033%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja5.236339133268041,2024-03-13

Legalacsonyabb ár0.01784007500161164,2023-11-10

Nyilvános blokkláncETH

