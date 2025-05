AR

Arweave is a new blockchain storage platform designed to overcome the scalability, data availability, and cost issues that exist in blockchain data storage. This is also the difference between Arweave and most blockchain storage solutions. Arweave aims to become "the Internet's browsable home network". Arweave uses its native currency Arweave (AR) as an internal exchange medium. Its value comes from the practicality of the network, including submitting information to the Arweave blockchain, rewarding miners for maintaining and protecting the network, and suppressing the spread of spam. For more information of the project, please visit its official website below.

NévAR

HelyezésNo.124

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)62.51%

Forgalomban lévő készlet65,652,466

Max. tokenszám66,000,000

Teljes tokenszám65,652,466

Forgalomban lévő arány0.9947%

Kibocsátás dátuma2017-08-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja90.94004420870436,2021-11-05

Legalacsonyabb ár0.485449842644,2020-05-27

Nyilvános blokkláncAR

Szektor

Közösségi média

