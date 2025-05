ARPA

We propose a blockchain-based secure computation network of Multi-party Computation (MPC). ARPA cryptographically enables private smart contract, unprecedented data-at-use privacy protection, as well as scalable computational sharding

HelyezésNo.644

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.74%

Forgalomban lévő készlet1,519,586,598.3877385

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,999,999,999.9877386

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2019-04-26 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0.02 USDT

Minden idők csúcspontja0.2751607677412158,2021-11-03

Legalacsonyabb ár0.00348694370424,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

