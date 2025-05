ARG

Argentina is among the most successful national sides of all time with two World Cup wins, 14 victories in the Copa América, and an incredible production line of talent, which includes, arguably, the two greatest players of all time in Diego Maradona and Lionel Messi. Argentine Football Association Fan Token (ARG) is a cryptocurrency and operates on the Chiliz platform.

NévARG

HelyezésNo.1240

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)35.25%

Forgalomban lévő készlet7,423,185

Max. tokenszám20,000,000

Teljes tokenszám20,000,000

Forgalomban lévő arány0.3711%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja9.145308590529966,2022-11-18

Legalacsonyabb ár0.4221301026710237,2022-05-12

Nyilvános blokkláncCHZ

Szektor

Közösségi média

