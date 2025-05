APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

NévAPT

HelyezésNo.33

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0009%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)27.24%

Forgalomban lévő készlet630,666,432.1367528

Max. tokenszám∞

Teljes tokenszám1,150,063,159.0464654

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja19.90315084342996,2023-01-30

Legalacsonyabb ár3.086972917064586,2022-12-29

Nyilvános blokkláncAPTOS

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.