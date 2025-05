APE

APE is an ERC-20 token released by the ApeCoin DAO that serves as the governance and utility token for the APE ecosystem. Token holders can submit and vote on proposals for the DAO’s Ecosystem Fund allocations, governance rules, projects, partnerships, and beyond.

NévAPE

HelyezésNo.113

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)6,83%

Forgalomban lévő készlet752 651 515

Max. tokenszám1 000 000 000

Teljes tokenszám1 000 000 000

Forgalomban lévő arány0.7526%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja39.398856949363356,2022-03-17

Legalacsonyabb ár0.3544842084576708,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

