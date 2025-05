ANON

HeyAnon is an AI DeFi protocol designed to simplify DeFi interactions and aggregate essential project-related information. By combining conversational AI with real-time data aggregation, HeyAnon enables users to manage DeFi operations, stay informed about project updates, and analyze trends across various platforms and protocols. It integrates natural language processing to process user prompts, executes complex DeFi actions, and delivers near real-time insights from multiple information streams.

NévANON

HelyezésNo.471

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)19.79%

Forgalomban lévő készlet13,409,564.054133

Max. tokenszám21,000,000

Teljes tokenszám21,000,000

Forgalomban lévő arány0.6385%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja24.74602845086711,2025-01-16

Legalacsonyabb ár1.1291481850667386,2025-01-01

Nyilvános blokkláncSOL

Szektor

Közösségi média

