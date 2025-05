ANKR

Ankr is a distributed computing platform that uses idle computing power from data centers, PCs and edge devices. Its computing power market unlocks the cloud-based sharing economy, bringing great convenience and benefits to suppliers and users. Ankr uses containers, Kubernetes, blockchain and trusted hardware to bring users a cheaper, safer and better-performing cloud. The Ankr team includes a number of consecutive entrepreneurs and senior engineers. It reached a strategic strategic cooperation with large technology companies SAP, Telefonica and DigitalOcean, which will further expand the application.

NévANKR

HelyezésNo.263

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0,13%

Forgalomban lévő készlet10 000 000 000

Max. tokenszám10 000 000 000

Teljes tokenszám10 000 000 000

Forgalomban lévő arány1%

Kibocsátás dátuma2019-03-05 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották0,0066 USDT

Minden idők csúcspontja0.22517936,2021-03-28

Legalacsonyabb ár0.000711080622353,2020-03-13

Nyilvános blokkláncETH

