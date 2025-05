AMP

Amp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

NévAMP

HelyezésNo.149

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.01%

Forgalomban lévő készlet84,231,583,504.22394

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám99,669,462,693.73682

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.12107848,2021-06-16

Legalacsonyabb ár0.00079463,2020-11-17

Nyilvános blokkláncETH

BevezetésAmp is a universal collateral token designed to facilitate fast and efficient transfers for any real-world application.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.