AMB

Powered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard.

NévAMB

HelyezésNo.2002

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet5,232,803,063

Max. tokenszám6,500,000,000

Teljes tokenszám13,531,298,695

Forgalomban lévő arány0.805%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja1.8522599935531616,2018-01-06

Legalacsonyabb ár0.000178997881043583,2025-05-28

Nyilvános blokkláncAMBROSIAS

BevezetésPowered by the AMB-net blockchain and its AMB token, AirDAO is an ecosystem of innovative, user-friendly dApps accessible through a single dashboard.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.