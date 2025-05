ALTLAYER

AltLayer is an open and decentralized protocol for rollups. AltLayer brings together a novel idea of Restaked Rollups which takes rollups (spun from any rollup stack such as OP Stack, Arbitrum Orbit, Polygon CDK, ZK Stack, etc.) and provides them with enhanced security, decentralization, interoperability and crypto-economic fast finality by leveraging restaking mechanism.

HelyezésNo.358

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.76%

Forgalomban lévő készlet3,514,349,410.850709

Max. tokenszám10,000,000,000

Teljes tokenszám10,000,000,000

Forgalomban lévő arány0.3514%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.688131910249869,2024-03-27

Legalacsonyabb ár0.022477745910425583,2025-04-07

Nyilvános blokkláncBSC

