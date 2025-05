AKITA

AKITA INU is a 100% decentralized community experiment with it claims that 1/2 the tokens have been sent to Vitalik Buterin and the other half were locked to a Uniswap pool and the keys burned..

NévAKITA

HelyezésNo.1427

Piaci plafon$0,00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0,00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)%0,00

Forgalomban lévő készlet68.071.541.209.830,58

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám100.000.000.000.000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma2021-01-01 00:00:00

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.00002886,2021-05-11

Legalacsonyabb ár0,2021-02-18

Nyilvános blokkláncETH

Szektor

Közösségi média

