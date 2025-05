AIBB

BullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions.BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit.

NévAIBB

HelyezésNo.2669

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.00%

Forgalomban lévő készlet2,045,833,899,998,990

Max. tokenszám100,000,000,000,000,000

Teljes tokenszám2,243,697,983,694,936

Forgalomban lévő arány0.0204%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.000000009301587582,2023-07-16

Legalacsonyabb ár0.000000000037058437,2025-04-07

Nyilvános blokkláncARB

BevezetésBullBear AI is developed using AI to predict the BULL and BEAR markets through User Behaviors and Price Action, generating profit for users. AI will be trained based on historical data of users and price line history, along with market movements to make the most accurate predictions.BullBear AI is a revolution in the Arbitrum Ecosystem. The purpose of the project is to provide AI tools for users to apply to trading and prediction, thereby creating value and profit.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.