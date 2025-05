AI16Z

ai16z is the first venture capital firm led by Al agents. Our team of Al leaders are aiming to shape the future of Al. We connect Al entrepreneurs, investors, and experts, fostering growth in a rapidly evolving ecosystem. The singularity is approaching, and we are here to guide it forward.

HelyezésNo.170

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)7.92%

Forgalomban lévő készlet1,099,998,570.920471

Max. tokenszám1,099,999,958.01

Teljes tokenszám1,099,998,570.920471

Forgalomban lévő arány0.9999%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja2.479160142705961,2025-01-02

Legalacsonyabb ár0.001725457772544541,2024-10-25

Nyilvános blokkláncSOL

