AGRI

AgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

NévAGRI

HelyezésNo.1296

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)0.44%

Forgalomban lévő készlet161,078,234

Max. tokenszám1,000,000,000

Teljes tokenszám999,999,997.367606

Forgalomban lévő arány0.161%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja0.17722062456540857,2024-12-13

Legalacsonyabb ár0.03188720215278074,2025-05-09

Nyilvános blokkláncSOL

BevezetésAgriDex is a revolutionary blockchain-based, software as a service (SaaS) solution for the agricultural industry. It will address the complex and inefficient nature of the agriculture supply chain by providing a fully transparent, integrated marketplace. The marketplace is driven by a stablecoin settlement system that strips out the cost of international trade in a. Secure and accountable environment.

Szektor

Közösségi média

etfindex:mc_etfindex_sourceFelelősségkizárás: A(z) cmc által szolgáltatott adatok nem tekinthetők befektetési tanácsadásnak.