AGLD is a governance token for the Loot project initiated by the crypto community. All Loot holders can claim a bag of AGLD tokens. Loot is randomized adventurer gear generated and stored on-chain.

HelyezésNo.417

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)28.24%

Forgalomban lévő készlet77,310,001

Max. tokenszám96,000,000

Teljes tokenszám92,810,001

Forgalomban lévő arány0.8053%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.62791577,2021-09-03

Legalacsonyabb ár0.20848210063010023,2022-11-09

Nyilvános blokkláncETH

