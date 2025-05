1INCH

The 1INCH is a functional token issued by the 1INCH trading platform. The purpose of the 1INCH is to ensure that the agreement on the aggregator is integrated to maintain a permiscible state, to protect the development ecosystem and to reward governance, and also to staking for network security. 1Inch stresses that 1Inch is not an investment, but a tool to help the platform build a decentralized, permissively licensed network. 1Inch stressed that the 1Inch tokens would not be sold to users, but as a reward for using the 1Inch, and said the system would be a virtuous circle from which users could benefit.

Név1INCH

HelyezésNo.159

Piaci plafon$0.00

Teljes mértékben hígított piaci plafon$0.00

Piaci részesedés0.0001%

Kereskedési volumen/piaci plafon (24 óra)2.27%

Forgalomban lévő készlet1,387,453,092.5726726

Max. tokenszám0

Teljes tokenszám1,500,000,000

Forgalomban lévő arány%

Kibocsátás dátuma--

Az ár, amelyen a pénzeszközt először kibocsátották--

Minden idők csúcspontja7.86665504,2021-05-08

Legalacsonyabb ár0.1494993160665512,2025-04-07

Nyilvános blokkláncETH

