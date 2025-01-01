MEXC DEX+ szolgáltatási megállapodás

Bevezetés A) A jelen DEX szolgáltatási megállapodás („Megállapodás”) egy szerződés Ön („Ön”, „Öné” vagy „Felhasználó”) és a MEXC („mi”, „miénk”, „nekünk” vagy „MEXC”) között. Ez határozza meg azokat a feltételeket, amelyek a MEXC DEX termékének (a továbbiakban „DEX”) és a kapcsolódó kereskedési szolgáltatásoknak a mexc.com webhelyen vagy bármely kapcsolódó webhelyünkön, alkalmazásprogramozási felületünkön vagy mobilalkalmazásunkon (együttesen „Platform”) keresztül történő használatára vonatkoznak. B) A jelen Megállapodásban foglalt feltételek kiegészítik a Felhasználói megállapodást, az Adatvédelmi szabályzatot, a Kockázat-közzétételt vagy bármely más, a MEXC által időről időre közzétett, a MEXC DEX-termékeire vagy kapcsolódó kereskedési szolgáltatásaira vonatkozó megállapodást vagy kiadványt (együttesen „Jogi dokumentumok”). Ha a jelen Megállapodás feltételei eltérnek a Jogi dokumentumok feltételeitől, a jelen Megállapodás feltételei irányadók. Mielőtt igénybe venné DEX-termékeinket és a kapcsolódó szolgáltatásokat, figyelmesen olvassa el a jelen Megállapodást és a Jogi dokumentumokat. C) A MEXC DEX-termékeinek és a kapcsolódó kereskedési szolgáltatásainak (a „Szolgáltatás” vagy „Szolgáltatások”) használatával Ön úgy tekintendő, hogy elolvasta, elfogadta és teljes mértékben megértette a jelen Megállapodás feltételeit és a Jogi dokumentumokban meghatározott feltételeket (beleértve az általunk időről időre közzétett esetleges módosításokat). Ha nem értesz egyet a jelen Megállapodásban vagy a Jogi dokumentumokban meghatározott feltételekkel, akkor javasoljuk, hogy haladéktalanul fejezd be a Szolgáltatások használatát. A Szolgáltatások használatának folytatásával Ön úgy tekintendő, hogy a jelen Megállapodásban és a Jogi dokumentumokban meghatározott feltételeket teljes egészében és feltétel nélkül elfogadja. D) Tartsa szem előtt, hogy bizonyos joghatóságok területén élő felhasználók nem férhetnek hozzá a Szolgáltatáshoz, amelyek közé a következők tartozhatnak: Észak-Korea, Kuba, Szudán, Szíria, Irán, szárazföldi Kína, Szingapúr, Egyesült Államok, Egyesült Királyság, Hongkong, Ukrajna orosz ellenőrzése alatt álló régiói (jelenleg a Krím, Donyeck és Luhanszk régiók), Szevasztopol és Kanada (együttesen „Tiltott országok”). A fenti lista nem tájékoztató jellegű, és a MEXC egyoldalúan, az Ön előzetes értesítése nélkül módosíthatja.

MEXC DEX+ termékek és szolgáltatások A) A Szolgáltatások olyan aggregátorokból állnak, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos Digitális pénzeszközöket különböző blokklánc hálózatokon keresztül („Külső blokkláncok”) váltson. A MEXC a Szolgáltatások teljesítése során információs megjelenítő platformként és az Ön megfelelő utasítása alapján eladási vagy vásárlási ordert („Order”) biztosító ügynökként működik. A MEXC azonban nem garantálja az említett orderek teljesítését, és nem garantálja, hogy az ilyen orderek időben leadásra kerülnek B) A digitális tárcák a blokklánc-technológia különböző decentralizált jellemzőivel rendelkezhetnek. Ezek a decentralizált szolgáltatások különböznek a banki pénzügyi intézményektől. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy a MEXC nem felelős a Privát kulcs és a Titkos kulcs tárolásáért. Az Ön Privát kulcsa és Mnemonikus kulcsa egy megfelelően felhatalmazott külső szolgáltatóra lett bízva. Ön továbbá elfogadja és megérti, hogy az Ön kizárólagos felelőssége a MEXC-számlája és jelszava titkosságának és biztonságának fenntartása, és Ön felelős a MEXC-számlájában végzett minden tevékenységért (beleértve, de nem kizárólagosan, az adatok megosztását, az adatok kiadását, az online kattintást a hozzájáruláshoz vagy a különböző szabálymegállapodások benyújtásához, a megállapodások online megújítását vagy a szolgáltatások megvásárlását stb.). Ön teljes felelősséget vállal a számlái és jelszavai használatával tett minden cselekedetért és nyilatkozatért C) A MEXC DEX+ szolgáltatások használatához összekapcsolhatja a személyes digitális tárcáját. Ilyen esetekben a privát kulcs és a mnemonikus kifejezés létrehozása és tárolása kizárólag az Ön felelőssége. Sem a MEXC, sem a felhatalmazott külső szolgáltatók nem férnek hozzá a tárcádhoz. Egyedül Ön felel a tárcát érintő minden tranzakcióért, függetlenül attól, hogy jóváhagyta vagy engedélyezte-e azt. Teljes felelősséget vállal az ebből eredő következményekért. D) A Szolgáltatásaink kiemelt listázásain megjelenő Digitális pénzeszközöket különböző tényezők határozzák meg, többek között, de nem kizárólagosan az iparágban elismert Digitális pénzeszközökkel foglalkozó adatelemző platformokon, például a coingecko.com-on elért helyezésük, a Digitális pénzeszközök teljesítménye a Szolgáltatásokban, valamint a kiemelt listázásokra vonatkozó szabályzataink. Ön megérti és elfogadja, hogy nem támogatunk vagy népszerűsítünk semmilyen Digitális pénzeszközt a kiemelt listázásokon keresztül. Jogunkban áll saját belátásunk szerint bármely Digitális pénzeszközt hozzáadni, megváltoztatni, frissíteni vagy eltávolítani a kiemelt listázások bármelyikéből vagy a Szolgáltatásokból. E) Ön elfogadja, hogy a Szolgáltatásokat kizárólag jogszerű célokra használja, és nem használhatja a Szolgáltatásokat az Alkalmazandó jogszabályok be nem tartásának eszközeként. Ön vállalja továbbá, hogy betartja a jelen Megállapodást, a Szolgáltatási feltételeket, minden szabályt, feltételt és minden egyéb, a MEXC által időről időre közzétett és frissített közleményt vagy vonatkozó megállapodást, beleértve a bejelentéseket, eljárási utasításokat, kockázat-közzétételeket és egyéb szabályokat és feltételeket. F) Ön elfogadja és elfogadja, hogy a Szolgáltatás a termék korai verziója, és még nincs teljes körűen auditálva. Nem vagyunk felelősek az Ön által esetlegesen elszenvedett veszteségekért, és nem vagyunk kötelesek kártalanítani vagy megtéríteni az Ön számára az ilyen prototípustermékek vagy -szolgáltatások használatával kapcsolatban elveszett Digitális pénzeszközöket.

Díjak és költségek A) A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata során különböző küldési díjak merülhetnek fel. A Szolgáltatások keretében külső blokkláncokon generált küldési díjakat Ön viseli. B) Külső protokolldíjak. A Szolgáltatásokhoz való hozzáférés és azok használata során egyéb külső protokolldíjak is felmerülhetnek, beleértve, de nem kizárólagosan a Digitális pénzeszközök utalásáért. Ön kizárólagosan felelős az esetlegesen felmerülő külső protokolldíjakért. C) Szolgáltatási díjak. Felhívjuk figyelmét, hogy a MEXC jelenleg nem számít fel semmilyen díjat („Szolgáltatási díjak”), de fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben Szolgáltatási díjakat számítsunk fel. A Szolgáltatások nyújtásáért bizonyos Szolgáltatási díjakat számíthatunk fel Önnek. A Szolgáltatási díjak a Szolgáltatásokon keresztül végrehajtott tranzakciók összegének egy bizonyos százalékát jelenthetik. A vonatkozó Szolgáltatási díjakat levonjuk az Ön tranzakciójának összegéből a Szolgáltatások használatáért fizetendő díjként. A Szolgáltatási díjak táblázatát időről időre közzétesszük a platformunkon, és fenntartjuk a jogot, hogy az ilyen táblázatokat saját belátásunk szerint frissítsük.

Kockázati tájékoztatás A) A Szolgáltatások lehetővé teszik a rendkívül bonyolult és volatilis pénzügyi pénzeszközökkel való kereskedést, és az ezeken alapuló kereskedés számos kockázatnak teheti ki Önt, beleértve, de nem kizárólagosan a kiberbiztonsági kockázatokat és a veszteségek kockázatát, és javasoljuk, hogy tájékozódjon az ezzel járó kockázatokról. A Szolgáltatások használatával Ön úgy tekintendő, hogy tisztában van az ezzel járó kockázatoknak. B) Ön megérti és elfogadja, hogy amikor beváltja a Digitális pénzeszközöket vagy hozzáfér a Digitális pénzeszközökhöz, a Digitális pénzeszközök digitális tárcájába való tényleges beérkezésének ideje változhat, és a beérkezett és a digitális tárcájában megjelenő Digitális pénzeszközök véglegesek. A MEXC nem vállal felelősséget a fentiekből eredő veszteségekért. C) Ön elfogadja, hogy Ön visel minden olyan veszteséget, amely az Ön saját hibájából ered, beleértve, de nem kizárólagosan: nem felel meg a tranzakciós felszólításoknak, nem hajt végre időben tranzakciókat a Szolgáltatásainkon keresztül, elfelejti vagy kiszivárogtatja a számla biztonsági beállításait, feltörik a jelszavait, mások behatoltak vagy feltörtén a számítógépét, és/vagy rossz címet adott meg a Digitális pénzeszközök utalásához vagy fogadásához. D) A szolgáltatásnak a MEXC vagy annak felhatalmazott külső szolgáltatók által nem ellenőrzött tárca összekapcsolásával történő használatával Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön viseli az ebből származó vagy ahhoz kapcsolódó tranzakciókból eredő valamennyi következményt és felelősséget. Sem a MEXC, sem az általa felhatalmazott külső szolgáltatók nem vállalnak felelősséget az ebből eredő veszteségekért, károkért vagy jogosulatlan tranzakciókért. E) Ön megérti és elfogadja, hogy a Szolgáltatások használata során Ön hozzáférhet és használhat külső blokkláncokat. A MEXC nem vállal felelősséget a külső blokkláncok használata vagy az azokhoz való hozzáférés által okozott veszteségekért. A MEXC nem vállal felelősséget a szerződéses sebezhetőségek; hackerincidensek; az üzleti tevékenység felfüggesztése, szüneteltetése vagy megszüntetése; csőd; rendellenes felfüggesztés; vagy a külső blokklánc műveleteinek megszüntetése vagy más potenciális kockázatok következtében felmerülő veszteségekért. Továbbá Ön vállalja, hogy visel minden olyan veszteséget, amelyet a fent említett kockázatok következtében elszenvedhet. Ha Ön a fent említett kockázatok következtében veszteséget szenved, tudomásul veszi és elfogadja, hogy a digitális tárcájában tárolt Digitális pénzeszközök véglegesen elveszhetnek. F) A Szolgáltatás tartalmazhat olyan hivatkozásokat vagy funkciókat is, amelyekkel külső webhelyek („Külső webhelyek”) és alkalmazások („Külső alkalmazások”) érhetők el vagy használhatók, vagy más módon megjeleníthet, tartalmazhat vagy elérhetővé tehet külső féltől származó tartalmakat, adatokat, információkat, szolgáltatásokat, alkalmazásokat vagy anyagokat („Külső anyagok”). A Szolgáltatásokban található, Külső webhelyekre mutató hivatkozások nem jelentik azt, hogy a MEXC támogatja az ott található termékeket, szolgáltatásokat, információkat és az azokon szereplő nyilatkozatokat, és a MEXC nem garantálja az ott található információk pontosságát. Amikor Ön egy Külső webhely vagy Külső alkalmazás hivatkozására kattint, vagy hozzáfér vagy használja ezeket, bár nem figyelmeztetjük Önt arra, hogy elhagyta Szolgáltatásainkat, Önre a másik webhely vagy célállomás általános szerződési feltételei (beleértve az adatvédelmi szabályzatot/közleményeket) vonatkoznak. Az ilyen jellegű Külső webhelyek, Külső alkalmazások és Külső anyagok nem állnak a MEXC ellenőrzése alatt, és lehetnek „nyílt” alkalmazások, amelyekkel szemben nincs lehetőség jogorvoslatra. A MEXC nem felelős és nem vállal felelősséget a Külső webhelyekért, Külső alkalmazásokért és Külső anyagokért. A MEXC kizárólag kényelmi céllal nyújt hivatkozásokat ezekre a Külső webhelyekre és Külső alkalmazásokra, és nem vizsgálja, nem hagyja jóvá, nem ellenőrzi, nem támogatja, nem garantálja és nem tesz semmilyen nyilatkozatot a Külső webhelyekkel vagy Külső alkalmazásokkal, illetve azok termékeivel, szolgáltatásaival vagy a kapcsolódó Külső anyagokkal kapcsolatban. Ön saját felelősségére használja a Külső webhelyek, Külső alkalmazások és Külső anyagok hivatkozásait. A MEXC nem vállal felelősséget a külső termékek és szolgáltatások Külső webhelyeken és Külső alkalmazásokban történő használata által okozott veszteségekért. A MEXC és minden egyes Külső webhely és Külső alkalmazás független jogi entitások, és a jelen Megállapodás nem képez semmiféle ügynöki, partnerségi vagy együttműködési kapcsolatot a felek között. A MEXC és minden egyes Külső webhely és Külső alkalmazás felelős a vonatkozó szerződések és megállapodások teljesítéséből eredő követelésekért, tartozásokért és vitákért. G) Külső blokklánc meghibásodásai. Ön megérti és elfogadja, hogy amennyiben a MEXC vagy bármely külső blokklánc nem tud megfelelően működni, vagy a Szolgáltatások az alábbi feltételek miatt megszakadnak, és Ön nem tudja használni a Szolgáltatásokat, vagy nem tud parancsokat kiadni, illetve nem tud kapcsolódó műveleteket vagy tranzakciókat végrehajtani, beleértve, de nem kizárólagosan, a meghibásodást, késedelmet, megszakítást, a rendszer válaszképtelenségét, a rendszer késedelmes válaszát, vagy bármely más rendellenes és/vagy váratlan körülményt, a MEXC nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért. Ezek a körülmények többek között a következők: A Külső blokkláncok felfüggesztik és/vagy megszüntetik az üzleti tevékenységeiket, lezárják és/vagy rendellenesen felfüggesztik vagy megszüntetik a Szolgáltatásokat;

A Szolgáltatás felfüggesztése a MEXC vagy a Külső blokklánc által bejelentett karbantartás miatt;

A rendszer képtelen az adatok továbbítására;

Vis maior esemény(ek), amelyek a külső blokklánc felfüggesztéséhez vezetnek;

A külső blokklánc szolgáltatásának megszakadása vagy késedelme, amely hackelésből, számítógépes vírusokból, technikai módosításokból vagy hibákból, webhelyfrissítésekből, banki problémákból, jogi vagy kormányzati előírásokból eredő ideiglenes zárlatokból stb. ered;

A külső blokklánc szolgáltatásának megszakadása vagy késedelme, amelyet a számítógépes rendszer sérülése, meghibásodása vagy normál működésre való képtelensége okoz;

Az olyan műszaki problémákból eredő veszteségek, amelyeket nem lehet előre jelezni vagy az iparágban meglévő technológiával megoldani;

Az Önt vagy más külső felet ért veszteségek, amelyek a külső fél hibájából vagy késedelméből erednek;

Az Önt vagy más külső feleket ért veszteségek, amelyek a jogszabályok, előírások és/vagy kormányzati rendeletek változásaiból erednek;

Az Önt vagy más külső felet ért veszteségek, amelyek előre nem látható, elkerülhetetlen és/vagy megoldhatatlan objektív körülmények által okozott vis maior eseményekből erednek. Ön megérti és elfogadja, hogy a fent említett okok rendellenes tranzakciókhoz, áringadozáshoz, piaci ingadozáshoz, piaci megszakításokhoz és egyéb lehetséges rendellenes körülményekhez vezethetnek. Ön is tudomásul veszi, hogy az itt található kockázat-közzététel nem teljes körű vagy kimerítő, és nem is lehet az. A MEXC a tényleges körülmények alapján megtagadhatja a parancsok végrehajtását. Emellett Ön megérti és elfogadja, hogy a MEXC nem vállal felelősséget a fent említett körülményekből eredő vagy azokkal kapcsolatos veszteségekért. Különleges emlékeztető: A Szolgáltatásaink használatával Ön úgy tekintendő, hogy beleegyezett, hogy saját maga kezeli az ezzel kapcsolatos lehetséges kockázatokat, értékeli a Digitális pénzeszközökbe történő befektetés értékét és kockázatait, és viseli az összes befektetése elvesztésének lehetséges pénzügyi kockázatát. Úgy tekintjük, hogy Ön beleegyezett abba, hogy figyelembe veszi saját pénzügyi feltételeit és kockázattűrő képességét, mielőtt bármilyen marginkereskedést folytatna, és egyértelműen felismeri a Digitális pénzeszközök befektetésével járó kockázatokat. Ön tisztában van azzal, hogy a Digitális pénzeszközökkel való marginkereskedés során nyereséget érhet el vagy veszteséget szenvedhet el. A jelen Megállapodásban szereplő Kockázati emlékeztető nem sorolja fel a Digitális pénzeszközök marginkereskedésével járó összes kockázatot. Ezúton felhívjuk figyelmét, hogy ezt világosan meg kell értenie, és emlékeztetjük arra, hogy az ilyen jellegű befektetések magas kockázatokat rejthetnek magukban, és körültekintő befektetés ajánlott.

Nincs pénzügyi tanács A) Ön tudomásul veszi, hogy a Platformunkon nyújtott Szolgáltatásaink használata az Ön teljesen önkéntes magatartása, amely az Ön saját pénzügyi helyzetén és a vonatkozó kockázatok ismeretén alapul, és mindkettő semmilyen módon nem kapcsolódik hozzánk vagy külső felekhez. B) Az Önnel folytatott valamennyi ügylet az általunk vállalt „csak végrehajtás”, „nem tanácsadás” és „jelen formájában” alapon történik. Befektetéseidnél független megítélésedre kell hagyatkoznod, és nem vagy jogosult arra, hogy bármilyen tranzakcióval kapcsolatos befektetési tanácsot kérj tőlünk. A MEXC nem nyújt semmilyen befektetési tanácsot, és nem is köteles erre.

Korlátozott felelősség A) A MEXC nem garantálja a Szolgáltatás teljesítményét, és Ön felelős azért, hogy saját maga végezze el a kellő körültekintést a Szolgáltatásaink használata során. Ezúton tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltatások használatával járó kockázatok által okozott veszteség vagy felelősség kizárólag Önt terheli, és a MEXC nem vállal ezért felelősséget. Ön tudomásul veszi, hogy a DEX-kereskedés során Önt veszteségek érhetik, és beleegyezik, hogy az ilyen veszteségeket kizárólag Ön viseli. B) Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön felelős minden olyan felelősségért, veszteségért vagy költségért, amely az Ön által vállalt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt, valamint azzal kapcsolatban, hogy a MEXC az Ön orderei szerint vagy a jelen Megállapodás, a Felhasználói megállapodás és bármely más, a Szolgáltatásaink használatára vonatkozó szabály vagy megállapodás alapján megengedett módon jár el, amelyet időről időre közzéteszünk. C) Ön elfogadja és tudomásul veszi, hogy nem vállalunk felelősséget Önnel szemben semmilyen veszteséggel, költséggel vagy kiadással kapcsolatban, amelyet Ön a tranzakció végrehajtásának Ön általi képtelensége vagy bármely olyan ok miatt szenved el, amely kívül esik az észszerű ellenőrzésünkön, és amelynek hatásait nem áll módunkban elkerülni. D) Ön megérti és elfogadja, hogy a MEXC összesített felelőssége nem haladhatja meg a MEXC Öntől kapott Szolgáltatási díját.